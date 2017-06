Kirchheim (pol) - Nach einem weißen Kühltransporter der Marke Fiat Scudo fahndet das Polizeirevier Kirchheim, nachdem dieser am Freitagmorgen zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr in der Uracher Straße laut Polizei gestohlen wurde. Das Fahrzeug war dort auf einem Grundstück geparkt und ist nicht zugelassen. Möglicherweise sind die alten Kennzeichen NT-GS 100 am Fahrzeug angebracht. Der Kühltransporter hat an der rechten, hinteren Türe einen Unfallschaden und möglicherweise auch ein beschädigtes Rücklicht. Der Transporter wird mit Originalschlüsseln gefahren und hat einen Wert von etwa 15 000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07021/5010 weitergeben.

