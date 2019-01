Anzeige

Filderstadt (pol) Beim Fondue soll der Käse schmelzen und nicht in Brand geraten. Doch bei einem 51-jährigen Filderstädter ist das am Samstagabend gründlich schief gegangen. Als der Mann aus der Eierwiesenstraße gegen 19.30 Uhr abendessen wollte, geriet sein Fondue-Gerät in Brand. Die Bewohner selbst konnten das Feuer nicht vollständig löschen und alamierten die Feuerwehr. Mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte der Löschtrupp aus, löschte die Flammen und durchlüftete die Wohnung. Der entstandene Schaden hält sich in Grenzen.