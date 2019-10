Feuerwehrübung in Baltmannsweiler-Hohengehren

Brand in zwei Hochhäusern

Brände sind in zwei Hochhäusern in Baltmannsweiler-Hohengehren am Samstag ausgebrochen. Allerdings nicht wirklich, sondern nur zu Übungszwecken. Feuerwehr und Rotes Kreuz absolvierten ihren alljährlichen Probelauf.