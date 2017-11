Anzeige

Ostfildern (pol) - Einer Großmutter sind am Donnerstagmittag Feuerwehr und Polizei zu Hilfe gekommen, als sie sich selbst aus der Wohnung ausgeschlossen hatte, in der sich ihre kleinen Enkel befanden.

Die 66-Jährige musste, laut Angaben der Polizei, gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Scharnhauser Park etwas aus dem Keller holen und ließ die Wohnungstür einen Spalt weit offen stehen. Als die Frau kurze Zeit später wieder oben ankam, bemerkte sie, dass die Tür ins Schloss gefallen war.

Da sich in der Wohnung ihre beiden ein und drei Jahre alten Enkelkinder befanden, ließ sie über die Nachbarin die Polizei verständigen. Die Beamten rückten unverzüglich zusammen mit einem Fahrzeug und sechs Mann der Feuerwehr zum Unglücksort an. Den Feuerwehrmännern gelang es die Tür, ohne einen Schaden anzurichten, zu öffnen. Die Enkelkinder waren wohlauf und strahlten, wie die Polizei berichtet, ihre Oma sowie die Rettungskräfte an.