Nürtingen (pol) Wegen eines gemeldeten Küchenbrandes sind die Rettungskräfte am Freitag um 20.36 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße ausgerückt. Vor Ort wurde festgestellt, dass lediglich das ältere Mikrowellengerät in der Küche einer Wohnung vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu Schwelen anfing. Die acht Bewohner des Hauses verließen das Gebäude vorsorglich. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude durchgelüftet hatte, konnten alle Bewohner wieder in das Haus zurück.

Gebäude - oder Personenschaden entstand nicht. Die Feuerwehren Unterensingen und Oberboihingen waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.