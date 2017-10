Anzeige

Ostfildern (pol) - Der Alarm einer automatischen Brandmeldeanlage hat am späten Dienstagabend im Seniorenzentrum in der Bonhoeffer Straße für Aufregung gesorgt. Gegen 22.15 Uhr war der Alarm bei der Feuerwehrleitstelle eingegangen. Neben der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, rückten auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften sowie mehrere Streifenwagen an. Wie sich herausstellte, hatte ein technischer Defekt an der Notstromversorgung dafür gesorgt, dass sich mehrere Batterien aufblähten und platzten. Die defekten Batterien wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht und fachgerecht entsorgt.

Ständige Messungen der Umgebungsluft ergaben keinerlei Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung der Anwohner, sodass eine Evakuierung des Gebäudes nicht notwendig war. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Schaden am Gebäude entstand keiner.