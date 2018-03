Anzeige

Filderstadt-Sielmingen (pol) - Nachdem zunächst ein Zimmerbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Seestraße gemeldet worden ist, sind die Rettungskräfte gegen 16.55 Uhr ausgerückt. Wie vor Ort dann festgestellt wurde, war angebranntes Essen in einem Kochtopf Ursache für die starke Rauchentwicklung in einem Zimmer der Unterkunft. Da einer der beiden Zimmerbewohner über ein starkes Kratzen im Hals klagte, wurde dieser vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, konnte aber bereits wieder entlassen werden. Die beiden Bewohner wurden in einem anderen Zimmer untergebracht. Gebäudeschaden entstand, laut Polizei, durch den Vorfall nicht.