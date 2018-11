Anzeige

Nürtingen (red)Gegen 1 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den fünften Stock eines Personalwohnheims der Medius Klinik in Nürtingen gerufen. Die Rettungskräfte haben sich durch das Treppenhaus und mittels einer Drehleiter Zugang zu der betroffenen Wohnung verschafft und eine Person gerettet, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mehr in Kürze.