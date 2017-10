Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - In einem Hotel in der Heilbronner Straße ist es am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei berichtet hatte ein technischer Defekt an einer Trafostation in der Zwischendecke eines Zimmers zu einem kleinen Kabelbrand und der Entwicklung von Ruach geführt, woraufhin der Rauchmelder auslöste. Die anwesenden Gäste wurden von der Feuerwehr vorsorglich evakuiert. Löscharbeiten waren nicht notwendig. Ein nennenswerter Schaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehrabteilungen aus Echterdingen und Stetten waren mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Verletzte hat es nicht gegeben