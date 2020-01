Gegen 22 Uhr am Mittwochabend wurde die Esslinger Feuerwehr in die Heugasse alarmiert. Ein Bewohner meldete ausgelöste CO-Warner im Gebäude. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sie fest, dass der Rauch aus dem Kamin durch die Wetterlage nach unten gedrückt wurde und sich so im Haus verteilte. Der Bewohner kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.