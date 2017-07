Reichenbach (pol) – Zum Brand eines größeren Holzstapels ist es am Samstag gegen 13.45 Uhr auf dem Grundstück eines Bauunternehmens in der Filsstraße in Reichenbach gekommen. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräftenan, um das Feuer zu löschen. Die Polizei ermittelt. Der Schaden dürfte sich auf 3000 Euro belaufen.

