12.10.2017 In einem Mehrfamilienhaus in Neckartailfingen hat es gebrannt. Quelle: SDMG

12.10.2017 In einem Mehrfamilienhaus in Neckartailfingen hat es gebrannt. Quelle: SDMG

12.10.2017 In einem Mehrfamilienhaus in Neckartailfingen hat es gebrannt. Quelle: SDMG

Neckartailfingen (pol) - Einen großangelegten Feuerwehreinsatz mit Vollsperrung der Reutlinger Straße löste am Donnerstagabend ein Brand in Neckartailfingen aus.

Gegen 21.30 Uhr wurde in der Gartenstraße ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Feuer in dem Kellerraum schnell unter Kontrolle und konnte so größeren Schaden verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät Ursache des Brandes gewesen sein.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 5000 Euro. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, waren die Feuerwehren Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Nürtingen und Bempflingen mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 81 Personen im Einsatz. Der Rettungsdienst kam mit fünf Fahrzeugen und zwölf Mitarbeitern.