24.05.2018 Überschwemmungen nach schwerem Gewitter in Aichtal und Wolfschlugen

Aichtal/Wolfschlugen (red)In Aichtal hat ein starkes Gewitter am Donnerstagnachmittag für überschwemmte Straßen gesorgt. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Dutzende vollgelaufene Keller waren die Folge, die Straßen waren zum Teil überflutet. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Aichtal-Aich mitteilte, liefen über 80 Einsatzanforderungen in der Leitstelle auf. Die Feuerwehr Nürtingen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Unterstützung vor Ort. Die Feuerwehr Aichtal-Aich war mit acht Fahrzeugen und 60 Mann im Dauereinsatz. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu schaden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Schlammschicht in Wolfschlugen

Auch in Wolfschlugen ließ der Starkregen das Wasser in Bächen durch die Straßen laufen. Aus den Feldern strömte das nicht abgeflossene Wasser in die Gärten und auf die Terrassen und füllte die Keller. Viele Straßen wurden bedeckt von einer Schlammschicht. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.