Esslingen In der Plochinger Straße in Esslingen kam es am Dienstagmorgen zu einem Vollbrand in einem Wohngebäude. Der Brand griff von einer Wohnung auf das darüber liegende Geschoß über. Die Feuerwehr Esslingen war mit zwei Drehleitern und mehreren Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Sie bekämpften den Brand und durchsuchten das Gebäude nach Personen. Eine Person wurde im Treppenhaus gefunden und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Esslingen war mit fast allen Abteilungen im Einsatz.