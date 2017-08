Esslingen (pol) – Großes Aufsehen erregte ein Unfall, der sich am Samstag gegen 14 Uhr an der Ecke Neckar- und Blumenstraße in Esslingen ereignete – vier Leichtverletzte und etwa 20 000 Euro Schaden waren zu beklagen.

Anzeige

Bildergalerie: Unfall in Esslingen

Ein 61-Jähriger und seine 86-jährige Beifahrerin wollten die Neckarstraße mit einem Mercedes von der Blumenstraße Richtung Hindenburgstraße überqueren. Dabei übersah der Fahrer laut Polizei den BMW eines 41-Jährigen, der mit seinem 32-jährigen Beifahrer auf der vorfahrtsberechtigten Neckarstraße fuhr. Die Autos krachten so heftig ineinander, dass sich Türen nicht mehr öffnen ließen. Die Feuerwehr musste zwei der Insassen aus ihren Fahrzeugen befreien – alle vier Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Neckarstraße bis 14.49 Uhr gesperrt. Zeugen berichteten, dass sich einige der Schaulus­tigen, die die Bergungsarbeiten teils aus allernächster Nähe beobachteten und teilweise sogar filmten, nur mit Mühe zurückdrängen ließen.