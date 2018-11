Anzeige

Filderstadt (pol)Die Polizei ist am Donnerstagvormittag wegen eines außerordentlichen Ereignisses nach Bonlanden gerufen worden. Eine Bewohnerin der Hornbergstraße hatte laut Polizei einen Feuerlöscher mit ABC Pulver illegal im Hausmüll entsorgt. Nach dem Entleeren der Restmülltonne kam es im Müllfahrzeug beim Pressen der Müllladung zu einer schlagartigen Entleerung des Feuerlöschers. Hierdurch wurde er aus dem Müllwagen heraus gegen einen geparkten Fiat geschleudert. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die hinter dem Müllfahrzeug tätigen Arbeiter wurden nur aufgrund glücklicher Umstände nicht verletzt. Der Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.