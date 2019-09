Esslingen (pol)Rauch aus einem Sicherungskasten eines Einrichtungshauses in der Dornierstraße in Sirnau hat am späten Mittwochabend einen Brandalarm ausgelöst, wie die Polizei berichtet. Gegen 22 Uhr rückten die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 24 Mann und die Polizei zu dem Gebäude aus. Die betroffene Anlage, die offenbar einen technischen Defekt aufwies, wurde von der Feuerwehr gekühlt, der Rauch ausgeleitet.