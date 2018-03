Anzeige

Großbettlingen (pol) - In einem Schreibwarengeschäft in der Großbettlinger Ortsmitte ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 16.30 Uhr haben Anwohner Rauch über dem kleinen Ladengeschäft in der Nürtinger Straße aufsteigen sehen. Die Anwohner reagierten richtig, alarmierten sofort die Feuerwehr und warnten das Ladenpersonal. Alle anwesenden Personen haben den kleinen eingeschossigen Bau sofort verlassen. Die Feuerwehr löschte einen Brand im begehbaren Bühnenraum über dem Schreibwarenladen. Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis in den Abend. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (sh)