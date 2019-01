Anzeige

Kirchheim (pol)Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben nach dem Brand mit einem Todesopfer in einer Kirchheimer Klinik Ermittlungen gegen einen 24 Jahre alten Mann wegen Mordverdachts aufgenommen. Er steht unter dem Verdacht, am Sonntagabend in der geschlossenen Abteilung der psychiatrischen Klinik absichtlich das Feuer gelegt zu haben, bei dem ein Patient ums Leben kam.

Aus der Klinik in der Eugenstraße ging um circa 21.15 Uhr ein Brandalarm bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Sofort rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot aus. Sie konnten die Flammen rasch löschen und verhindern, dass das Feuer auf weitere Zimmer übergreift. Für einen 69-jährigen Patienten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er wurde kurz nach 21.30 Uhr in dem ausgebrannten Zimmer tot in seinem Bett entdeckt.

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hat der 24-jährige Mitbewohner des Toten das Feuer gelegt. Er wurde von den Beamten festgenommen und am Montagnachmittag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Wegen seiner psychischen Erkrankung ließ die Staatsanwaltschaft Stuttgart den mutmaßlichen Brandstifter in ein psychiatrisches Krankenhaus einliefern.