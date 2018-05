Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Zu einem etwas außergewöhnlichen Einsatz sind die Flughafenfeuerwehr und die Polizei am Dienstag gegen 10.15 Uhr in die Flughafenstraße ausgerückt. An der Außenfassade eines dortigen Bürogebäudes hingen zwei Fensterreiniger in etwa 15 Metern Höhe in ihrem Aufzugskorb fest, da an diesem zuvor ein technischer Defekt aufgetreten war.

Die Einsatzkräfte konnten die beiden jedoch sicher und unverletzt retten. Die Flughafenfeuerwehr war mit drei Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter, und sechs Mann vor Ort.