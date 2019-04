Wernau (pol)Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht zum Montag in die Räume eines Jugend- und Tagungshauses in der Antoniusstraße eingebrochen ist, wie die Polizei berichtet

Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, sechs Uhr, schlug der Täter eine Scheibe zu den Büroräumen ein und entriegelte das Fenster. Mit einer Porzellansparkasse, in der sich nur wenige Euro befanden, verließ er das Gebäude wieder. Der Dieb hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 700 Euro.