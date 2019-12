Neuhausen (pol) Am Freitagabend ist ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Gebäude in der Bahnhofstraße eingedrungen. Der Täter gelangte in die Wohn- und Geschäftsräume, indem er ein Fenster aufhebelte. Die Wohnungsinhaber bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr gegen 21 Uhr und verständigten sofort die Polizei. Da zunächst vermutet wurde, dass sich der Täter noch im Gebäude oder in der Nähe befindet, kam neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Einbrecher konnte nicht angetroffen werden, die Fahndung in der Umgebung verlief ergebnislos. Im Gebäude konnte festgestellt werden, dass der Eindringling sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht hatte. Zudem hatte er versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Der Einbrecher entwendete schließlich Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.