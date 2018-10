Anzeige

Esslingen (pol) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Esslingen sieben PKWs beschädigt. Die Autos waren alle im Bereich Rennstraße / Eberspächerstraße geparkt. Wie die Polizei berichtet, wurde an die Autotür von jedem Fahrzeug geschlagen, so dass an sechs der Pkws Scheiben zu Bruch gingen. Welches Schlagwerkzeug die Täter benutzt haben, ist bisher nicht bekannt.

Es sei ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstanden, gibt die Polizei bekannt. Sie sucht nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0711/3990330 melden mögen.