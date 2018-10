Anzeige

Filderstadt (pol)In Filderstadt ist es am Dienstagabend zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war ein 83-jähriger Fahrer kurz nach 20 Uhr zusammen mit seiner 79-jährigen Beifahrerin in Richtung Ortsmitte Bernhausen unterwegs. An einer Kreuzung ordnete sich der Mann zunächst auf der rechten Spur zum Abbiegen ein. Kurz vor dem Abbiegen entschied sich der Mann jedoch anders und wechselte unachtsam auf den linken Fahrstreifen, wobei er einen neben ihm fahrenden Wagen übersah und rammte. Durch den Zusammenstoß wurde eine 30-jährige Beifahrerin des 44-jährigen Fahrers leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 14.000 Euro geschätzt.