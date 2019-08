Filderstadt (pol) Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der B 27 ereignet hat. Ein 71-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Bonlanden wollte er von der rechten auf die linke Spur wechseln, übersah dabei jedoch, dass dort bereits eine 66-Jährige mit ihrem Ford Focus fuhr. Bei der nachfolgenden, seitlichen Kollision kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Ford drehte sich um 360 Grad und knallte in die Mittelleitplanken. Der Mercedes wurde ebenfalls in den unbefestigten Grünstreifen an der Mittelleitplanke abgewiesen. Verletzt wurde zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.