Ditzingen (pol) - Ein Sachschaden von rund 14.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18:00 Uhr auf der A81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg ereignete. Nach Angaben der Polizei war eine 57 Jahre alte Autofahrerin von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart im stockenden Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wollte auf die mittlere Spur wechseln. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit eine dort fahrende 47-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Ein nachfolgenders Fahrzeug eines 31-Jährigen wurde noch durch verlorene Fahrzeugteile der Unfallbeteiligten beschädigt. Alle drei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

