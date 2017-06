Köngen (pol) - Eine Leichtverletzte und einen Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete.

Eine 47 Jahre alte Skoda-Fahrerin befuhr den mittleren Fahrstreifen der Autobahn und wollte ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren übersah sie mutmaßlich einen 47-jährigen Mercedes-Fahrer und es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Skoda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.