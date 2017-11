Anzeige

Esslingen (pol) - Am Montagabend ereignete sich um kurz vor 19 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Stauffenbergstraße und Otto-Bayer-Straße. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 23-jähriger Esslinger mit seinem Mercedes auf der Staufenbergstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Otto-Bayer-Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem BMW eines 37-Jährigen, der die Stauffenbergstraße überqueren wollte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 7.000 Euro. Da die beteiligten Fahrer unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machen bittet das Polizeirevier Esslingen Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.