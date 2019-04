Fehlende Heckscheibe: Desolater Reisebus bei Kontrolle gestoppt

Die Polizei kontrollierte in Leinfelden-Echterdingen zwölf Reisebusse

Die Verkehrspolizei hat am Freitag am Stuttgarter Flughafen Reisebusse kontrolliert. Ein Fahrzeug aus Mazedonien wurde in desolatem Zustand gestoppt.