Esslingen (pol)Ein missglücktes Wendemanöver hat am Dienstagabend auf der L 1192 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und rund 18.000 Euro Blechschaden geführt. Gegen 19.44 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem VW Polo auf der Landesstraße in Richtung Nellingen unterwegs und bog nach rechts in die Straße Bangert ein, um in der Folge zu wenden. Beim Wendevorgang übersah der Mann jedoch den Ford einer 32 Jahre alten Frau, die in dieselbe Richtung fuhr. Die anschließende Kollision auf der Fahrbahn war so heftig, dass sich die Ford-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Pkw wurden schwer beschädigt und abgeschleppt.