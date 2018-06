Anzeige

Esslingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Fahrer bei einem Wendemanöver am Mittwochvormittag erlitten. Eine 31-Jährige wollte um zehn Uhr mit ihrem Audi A6 beim Freibad in der Kurt-Schumacher-Straße von einer Bushaltestelle aus wenden. Nach Polizeiangaben übersah die Frau hierbei den von hinten herannahenden Smart eines 56-Jährigen. Der Wagen des Mannes prallte frontal gegen die linke Seite des Audi. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf zirka 18.000 Euro.