Sielmingen (pol)Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Reutlinger Straße und Seestraße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 2.20 Uhr mit seinem VW LT auf der Reutlinger Straße in Richtung Ortsausgang Sielmingen unterwegs. An der Einmündung zur Seestraße bog er zunächst nach rechts ein, schloss diesen Abbiegevorgang aber nicht ab, sondern wendete in einem Linksbogen in einem Zug. Für einen hinter dem Transporter fahrenden 55-jährigen Lkw-Fahrer, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, kam dieses Wendemanöver völlig überraschend. Er konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenkrachten. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, mussten der VW-Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der VW LT war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt werden.