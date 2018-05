Anzeige

Esslingen (pol) Zwei Leichtverletzte und knapp 14.000 Euro Schaden bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in der Grabbrunnenstraße ereignet hat, meldet die Polizei. Aus Richtung Vogelsangbrücke kommend bemerkte der 59 Jahre alte Fahrer eines Kipplasters erst zu spät, dass die Kolonne vor ihm verkehrsbedingt zum Stillstand gekommen war. Er krachte in das Heck eines Daihatsu und setzte damit eine Kettenreaktion in Gang. Der Wagen der 46 Jahre alten Frau wurde auf den VW Polo einer 32-Jährigen geschoben und dieser wiederum noch auf einen Seat. Sowohl die Daihatsu-Fahrerin als auch eine 31-jährige Mitfahrerin im VW Polo erlitten leichte Verletzungen. Da sowohl der Daihatsu als auch der Polo anschließend nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sie von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.