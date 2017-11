Anzeige

Filderstadt (pol) - Am Mittwochmorgen ist es auf der L 1209 gegen 7.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein beträchtlicher Blechschaden entstand. Ein 60-jähriger Citroen-Fahrer wollte von der Ausfahrt der B 27 in die Landstraße einfahren, als ein von rechts kommender Autofahrer die Einfahrt ermöglichen wollte und deshalb entsprechende Handzeichen gab. Der 60-Jährige fuhr an, jedoch ohne auf den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 31 Jahre alten Autofahrerin zu achten. Zwar wurde bei der Kollision niemand verletzt, doch waren beide Autos danach nicht mehr fahrtüchtig. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mussten Polizeibeamte den Verkehr an der Unfallstelle regeln.