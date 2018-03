Anzeige

Esslingen (pol)Trotz einiger Einsätze und hoher Besucherzahlen verzeichnet das Polizeipräsidium Reutlingen über die diesjährige Faschingszeit in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen und Tübingen eine positive Bilanz. Die Polizei war insbesondere am letzten Wochenende vor Faschingsdienstag bei den Veranstaltungen wieder vermehrt präsent. Die überwiegende Mehrzahl der gut besuchten Faschingsveranstaltungen verlief friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse. Sofern ein Einschreiten erforderlich war, beschränkten sich Einsätze überwiegend auf Ruhestörungen oder die Schlichtung kleinerer Streitigkeiten. Allerdings wurden auch vereinzelt betrunkene Randalierer in Gewahrsam genommen oder die Beamten mussten wegen einzelner Körperverletzungsdelikte einschreiten. So kam es am Rande der größeren Umzüge und Veranstaltungen am vergangenen Samstag in Wernau und in Engstingen vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen oder alkoholbedingten Streitigkeiten. Teilweise waren die Personen so betrunken, dass sie die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen mussten. In Tübingen und Wernau wurden zwei sexuelle Belästigungen gemeldet. In beiden Fällen sind die Tatverdächtigen bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Die angekündigten, vermehrten Verkehrskontrollen im Umfeld der verschiedenen Veranstaltungen dürften einige Fahrer davon abgehalten haben, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Autozufahren. Trotzdem mussten im Präsidiumsbereich 45 Verkehrsteilnehmer - im Vorjahr waren es 88 - ihren Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgeben. Zudem wurden im Präsidiumsbereich gegen 33 Fahrer Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sie alkoholisiert am Steuer saßen. Waren im Jahr 2017 noch 31 Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer ertappt worden, stieg diese Zahl im Jahr 2018 auf 35 Fahrzeugführer. Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol als Unfallursache festgestellt wurde, blieb mit 14 Verkehrsunfällen und sechs Verletzten zum Jahr 2017 relativ konstant.