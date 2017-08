Aichtal (pol) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 23.55 Uhr kam es zu einem Familienstreit in einem Wohnhaus in Aichtal. Ein 14-Jähriger war laut Polizei mit den Vorgaben seiner Familie unzufrieden, weshalb es zu einem Streit kam. Um eine körperliche Auseinandersetzung zu vermeiden, entschied der Vater zusammen mit seiner Ehefrau, den 14-Jährgen zum Polizeirevier nach Filderstadt zu fahren. Dort wurde er abgesetzt und die Eltern fuhren wieder nach Hause. Nachdem der Sohn seine Eindrücke beim Polizeirevier kundtat, wurden die Eltern verständigt. Nach einem Gespräch fuhr der 14-Jährige wieder mit seinen Eltern nach Hause.

