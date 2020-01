In der Palmstraße in Esslingen-Hohenkreuz haben zwei Betrüger versucht, an Bankdaten zu kommen.

Esslingen (red)Seit einigen Tagen treiben offenbar zwei Betrüger ihr Unwesen in Esslingen. Unter anderem in der Palmstraße soll es zu mehreren Vorfällen gekommen sein. Die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) warnte seine Bewohner in einem offenen Brief.

Laut dieser Mitteilung klingeln zwei Männer an Haustüren und geben sich als Angestellte der Telekommunikationsunternehmen Vodafone oder 1&1 aus. Sie wollen den Bewohnern Verträge bezüglich der Verlegung von Glasfaserkabeln andrehen und dadurch an die Bankverbindungen der Betroffenen gelangen. Die Männer behaupten, alles mit der EWB abgestimmt zu haben. In der Mitteilung werden die Bürger dazu aufgerufen, bei derartigen oder ähnlichen Vorfällen unverzüglich die Polizei zu kontaktieren. Eine Beschreibung der Männer liege jedoch nicht vor.