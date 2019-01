Anzeige

Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist schuld an einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Ulmer Straße. Laut Polizei bog ein 34-jähriger Audi-Fahrer gegen 18.40 Uhr von einem Firmengelände entgegen dem ausdrücklichen Verbot nach links in die Ulmer Straße ein und übersah dabei den von links kommenden VW Golf eines 18-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wonach der Audi nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand, den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.