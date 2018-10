Anzeige

Esslingen (pol)Der Transport zweier Pkw ist nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag in Esslingen gestoppt worden. Eine Streife der Verkehrspolizei hielt um 15 Uhr einen Lkw mit Anhänger, auf dem sich zwei Autos befanden, in der Max-Planck-Straße an. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellten die Spezialisten mehrere gravierende Mängel an beiden Fahrzeugen fest, so dass das Gespann einem Sachverständigen zugeführt werden musste. An dem Lkw waren unter anderem an der Vorderachse die Betriebsbremse ungleich und eine Bremsscheibe an der Hinterachse mehrfach gerissen. Weiterhin verlor der Motor massiv Öl, die Reifen waren beschädigt und die Beleuchtung zum Teil funktionslos. Außerdem stellte der Gutachter fest, dass die Verbindungeinrichtung zwischen Lkw und Anhänger mehrfach gerissen und die geladenen Fahrzeuge nur mangelhaft gesichert waren. Die Bremsanlage des Anhängers war zudem komplett funktionslos. Das Gespann wurde als verkehrsunsicher eingestuft. Gegen den 44 Jahre alten Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 2.000 Euro festgesetzt und die Weiterfahrt untersagt.