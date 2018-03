Anzeige

Kirchheim (pol) - Mindestens fünf Fahrzeuge sind im Laufe des Montags in der Autobahnunterführung in der Hahnweidstraße in Kirchheim zerkratzt worden. In der Zeit von zehn bis 16 Uhr waren dort laut Polizei mehrere Pkw beidseitig der Straße geparkt. Ein Unbkeannter zwängte sich demnach zwischen die Autos und die Betonwand und zerkratzte die von der Fahrbahn abgewandte Seite der Wagen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5000 Euro.

Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden.