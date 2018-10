Anzeige

Neuhausen (pol) Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, in der Mörikestraße zwei parkende Fahrzeuge aufgebrochen. An einem Mercedes Sprinter schlug der Täter die Fahrer- und Beifahrerscheibe ein und entwendete Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Aus einem Renault Trafic, an dem der Unbekannte ebenfalls die Beifahrerscheibe einschlug, wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts entwendet.