Ostfildern-Nellingen (pol) - Ein Schaden von ca. 20.000 Euro ist bei einer Sachbeschädigung in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Autohaus in der Robert-Bosch-Straße entstanden. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte wahllos insgesamt 5 Fahrzeuge und ein Glasfenster des Autohausesmit einem Stein. Bei den Autos wurden jeweils die Frontscheiben eingeschlagen. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

