Denkendorf (pol)Ein technischer Defekt hat am Freitagvormittag zum Brand eines Fahrzeugs auf der L 1204 zwischen Denkendorf und Neuhausen geführt.

Ein 44-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 11.20 Uhr mit seinem Citroen Jumper auf der Landesstraße von Denkendorf in Richtung Neuhausen unterwegs, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Er hielt auf einem Feldweg in Höhe des Erlachsee an und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen. Allerdings brannte der Motorraum des Autos vollständig aus, sodass an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand.