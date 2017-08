Reichenbach (pol) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von knapp 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, auf der Reichenbacher Straße zwischen Reichenbach und Baltmannsweiler ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem BMW ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Baltmannsweiler nach links von der Straße abgekommen. Der Wagen hatte sich im Graben überschlagen und war drei Meter unterhalb der Fahrbahn auf dem Dach liegengeblieben. Der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte beide vorsorglich in eine Klinik. Während der Bergung des Wagens durch einen Abschleppdienst musste die Reichenbacher Straße vorübergehend komplett gesperrt werden.

