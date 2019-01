Anzeige

Frickenhausen (pol)Zwischen Beuren und Frickenhausen auf der K 1261 hat sich eine 26-Jährige mit seinem Ford Fiesta am Donnerstagmorgen überschlagen. Als Ursache vermutet die Polizei überhöhtes Tempo. Die junge Frau war gegen 7.40 Uhr von Beuren in Richtung Linsenhofen unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich ihr Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Bissingerin konnte sich zwar noch selbstständig aus dem Wrack befreien, musste im Anschluss aber mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zur Bergung des total zerstörten Wagens wurde die K1261 kurzzeitig voll gesperrt.