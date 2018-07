Anzeige

Schlaitdorf (pol)Möglicherweise auf eine medizinische Ursache ist den Angaben der Verkehrspolizei zufolge ein Verkehrsunfall zurückzuführen, der sich am Mittwochmittag auf der B 27 auf Höhe von Schlaitdorf ereignet hat. Eine 67-jährige Esslingerin war dort gegen 13.30 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Schlaitdorf kam sie auf freier Strecke mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet sie auf den Beginn einer Leitplanke und fuhr hinter dieser weiter, bis sich der Mercedes an der Leitplanke verhakte und ausgehebelt wurde. Der Wagen überschlug sich und kam hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Liegen. Die angegurtete 67-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Mercedes musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.