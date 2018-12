9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich.

9.12.18: In der Nacht zum Sonntag ist in Stuttgart-Feuerbach ein Auto von der Straße abgekommen und überschlug sich. Quelle: SDMG

Anzeige

Stuttgart-Feuerbach (red) An der Kreuzung Stuttgarter Str./Tunnelstr. in Stuttgart-Feuerbach kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der beteiligte Wagen, welcher gegen 3.30 Uhr auf der Stuttgarter Str. unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Hof eines Wohngebäudes auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer des Wagens wurde hierbei verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.