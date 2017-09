Anzeige

Esslingen (pol) - Die komplette Frontpartie eines in der Röntgenstraße abgestellten Mercedes GLC hat nach Angaben der Polizei ein noch unbekannter Täter am Wochenende abmontiert und mitgenommen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, wurden an dem Fahrzeug die Scheinwerfer, der Kühler, die Motorhaube und die Stoßstange entwendet. Der Wert der Teile wird laut Polizei mit etwa 5000 Euro angegeben; weitere 1000 Euro Schaden entstanden bei der unsachgemäßen Demontage.