Filderstadt (pol)Ein brennendes Fahrzeug hat am Dienstag auf der B 27 zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Ein 28-jähriger Reutlinger war laut Polizeiangaben gegen sieben Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs. Plötzlich bemerkte er technische Probleme mit seinem Motor, weswegen er kurz vor dem Aichtalviadukt anhielt, um nach der Ursache zu suchen. Kurz darauf stieg Rauch aus dem Motorraum auf und der Motorblock fing an zu brennen. Eine kurz nach der Alarmierung eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte den Motorbrand mit ihrem mitgeführten Feuerlöscher bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr eindämmen. Die Feuerwehr Walddorfhäslach löschte den Motorraum dann endgültig ab. An dem bereits älteren Ford dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 2000 Euro geschätzt wird. Der Wagen wurde abgeschleppt. Wie sich dann allerdings herausstellte, war der Wagen bereits vor einiger Zeit stillgelegt worden und nicht mehr zum Verkehr zugelassen. Gegen den Reutlinger wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.