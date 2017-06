Dußlingen (pol) - Eine schwer verletzte Person und ein Schaden in Höhe von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag auf der B27 ereignet hat. Ein 19-Jähriger aus

Tübingen befuhr mit seinem Auto die Bundestraße von Dußlingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verloren die Reifen des BMW an der Anschlussstelle Gomaringen/Pulvermühle auf einer Bodenwelle den Bodenkontakt und das

Auto hob von der Fahrbahn ab. Beim folgenden Erstkontakt der Reifen mit der Fahrbahn begann der BMW sofort auszubrechen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf rutschte das Fahrzeug 300 Meter weit und krachte in eine dort angebrachte Steinwand. Von dieser

abgewiesen kam der BMW nach weiteren 300 Metern zum Stehen. Das Fahrzeug geriet in Brand und brannte vollständig aus. Der Fahrzeugführer konnte sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug

befreien. Er kam nach mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dußlingen war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Tübingen musste bis 15:15 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

